Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de - Haberler
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Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de

PARİS Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PARİS Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Genel Kurulu'nda 353 oyla kabul edilen Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan kanunda "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansı'nda kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan 'Paris Anlaşması'nın beyan ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
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Haber: Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de - Haberler
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