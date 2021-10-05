PAB Başkanı Pacheco TBMM'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PAB Başkanı Pacheco TBMM'de ziyaretlerde bulundu

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
PAB Başkanı Pacheco TBMM'de ziyaretlerde bulundu

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve PAB Türk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile ayrı ayrı görüştü.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve PAB Türk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile ayrı ayrı görüştü.

PAB Başkanı Pacheco, Tbmm Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından PAB Türk Grubu Başkanı Kan ve PAB Türk Grubu üyeleriyle bir araya geldi.

Kan, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, PAB Başkanı Pacheco'yu TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PAB Türk Grubu'nun 9 üyesi olduğunu hatırlatan Kan, "PAB'ın önem verdiği kadın temsili konusunda da iddialıyız. Üyelerimizin üçte biri kadın üyelerden oluşuyor. Toplantılarda da muhakkak bu hassasiyeti gösteriyoruz. Aynı şekilde genç temsili açısından iki genç üyemizle PAB'ın, gençlerin önünü açma konusundaki hassasiyetini, PAB Türk Grubu olarak biz de yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kan, PAB Türk Grubu'nda, Mecliste grubu bulunan 5 ayrı partinin temsil edildiğine dikkati çekti.

PAB Başkanı Pacheco, daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü.

Görüşmede, PAB Başkanı Pacheco'ya yeni görevinde başarı dileyen Elitaş, ülkelerin, birbirleriyle parlamenterleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri ilişkilerin, iyi bir müzakere ve uzlaşı örneği olduğunu söyledi.

PAB'ın, 179 ülke parlamentosunda oluşturulan, 130 yıldan fazla geçmişi bulunan bir kurum olduğunu belirten Elitaş, "PAB'ın hem küresel dayanışma hem uluslararası barış ve demokrasi hem de sürdürülebilir kalkınmada öncülük edeceğine, etmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Mustafa Keser Didem Arslan Yılmaz
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Mehmet Topal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Angela Merkel Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PAB Başkanı Pacheco TBMM'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 16:17:36. #1.17#