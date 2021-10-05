PAB Başkanı Pacheco, Mecliste CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti heyetleriyle görüştü

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti heyetleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Pacheco, sırasıyla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Meclis'te görüştü.

PAB Başkanı Pacheco'nun MHP Grup Başkanvekili Akçay ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmeye, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da katıldı.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.