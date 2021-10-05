PAB Başkanı Pacheco, Mecliste CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti heyetleriyle görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PAB Başkanı Pacheco, Mecliste CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti heyetleriyle görüştü

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
PAB Başkanı Pacheco, Mecliste CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti heyetleriyle görüştü

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti heyetleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti heyetleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Pacheco, sırasıyla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Meclis'te görüştü.

PAB Başkanı Pacheco'nun MHP Grup Başkanvekili Akçay ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmeye, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da katıldı.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

PAB Başkanı Pacheco, Mecliste CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti heyetleriyle görüştü

PAB Başkanı Pacheco, Mecliste CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti heyetleriyle görüştü

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
CHP'li Gökçen, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' davasında savunma yaptı

CHP'li Gökçen, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' davasında savunma yaptı

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları

ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Marcao Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PAB Başkanı Pacheco, Mecliste CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti heyetleriyle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:15:21. #1.12#