Özhaseki: Vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Orta Doğu coğrafyası üzerinde çok büyük hesapların olduğu bir dönemden geçiyoruz. ABD'nin, Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın, Çin'in, Arap ülkelerinin, İsrail'in hesabı başka. Burada güçlü olan, dirayetli olan, vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen 'Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret eden Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Özhaseki, ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Özhaseki, toplantı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında brifing aldı.