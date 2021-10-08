Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Afganistan'da Taliban hükümeti ile görüştü - Haberler
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Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Afganistan'da Taliban hükümeti ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Afganistan'da Taliban hükümeti ile görüştü

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdül Kabir başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdül Kabir başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, temaslarda bulunmak üzere Afganistan'a geldi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kamilov ve beraberindeki heyetin Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdül Kabir başkanlığındaki heyet ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmeye Taliban yönetimi Başbakanı'nın Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Molla Abdusselam Hanefi, sivil havacılık ve ulaştırma, bayındırlık, su ve elektrik bakanlarının yanı sıra diğer yetkililer de katıldı. Kamilov, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlevi Emirhan Muttaki ile ayrıca bir görüşme gerçekleştirdi. Kamilov ve Muttaki görüşmede ülkedeki mevcut durum, Afganistan halkına insani ve diğer yardımların sağlanmasının yanı sıra Afganistan'da enerji ve ulaştırma sektörlerinde büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi konularını ele aldı.

Afganistan geçici hükümetinin üyeleri, Afgan halkının isteklerine gösterdiği büyük ilgi ve gıda krizini önlemedeki yardımları için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e şükranlarını sundu. Taliban yetkilileri, Afganistan'ın yeni hükümetiyle yapıcı ve karşılıklı bir diyalog kurmayı amaçlayan politikası ve ülkelerinin yurt dışındaki dondurulan varlıklarının serbest bırakılması konusunda uluslararası topluma yaptığı çağrı için de Mirziyoyev'e müteşekkir olduklarını dile getirdi. Afgan heyeti üyeleri ayrıca Mezar-ı Şerif Uluslararası Havalimanı'nın yeniden kullanıma açılması konusundaki yardımı, ayrıca Özbekistan-Afganistan sınır kapısının kesintisiz çalışması ve bu kapıdan ülkeye düzenli gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin geçişinin sağlanması nedeniyle Özbekistan hükümetine teşekkür etti.

Taraflar, Surhan-Puli Humri elektrik hattı ve Termiz-Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver demir yolu inşaatı projelerinin hayata geçirilmesi konusunda görüşmeler için kısa süre içinde Özbekistan'ın Termiz şehrinde bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardı. Afgan tarafı, bu projelerin uygulanmasında görev alan Özbekistanlı uzmanların güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. - KABİL

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Afganistan'da Taliban hükümeti ile görüştü

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Haber: Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Afganistan'da Taliban hükümeti ile görüştü - Haberler
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