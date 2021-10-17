Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Karabük'te oy kullandılar - Haberler
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Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Karabük'te oy kullandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Karabük'te oy kullandılar

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Karabük Üniversitesinde okuyan Özbek öğrenciler kurulan sandıkta oy kullanılmaya başladı.

KARABÜK (İHA) - Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Karabük Üniversitesinde okuyan Özbek öğrenciler kurulan sandıkta oy kullanılmaya başladı.

Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 24 Ekim'de Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunda kurulacak sandıklara gidemeyecekler için erken oy kullanma süreci uygulanıyor. Seçmenler cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Ekoloji Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, Milli Şahlanış Demokrat Partisi ve Adalet Sosyal Demokrat Partisi'nin adayları için oy kullanıyor

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Özbekistanlı öğrencilerin temsilcisi Dilbek Kurbanov, ülkelerinde 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde oylarını kullandıklarını belirterek, sonuçların ülkesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurbanov, Karabük Üniversitesi'nde okuyan 300'den fazla öğrencinin seçimler için oy kullanacağını da aktardı.

Karabük Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Yusupjonova Muhlisa ise, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkesine ve milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karabük Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ulugbek Yuldashev de yeni seçilecek cumhurbaşkanının ülkelerine hayırlı olmasını diledi.

Ulugbek, yeni seçimlerden beklentilerinin de çok olduğunu da belirterek, "Özbekistan ile Türkiye arasında hem ihracat hem de ithalatta iki tarafa da faydalı olmasını bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Seçimler için oy kullanan Karabük ve Kastamonu üniversitelerindeki akademisyen ve öğrencilere, Özbek pilavı ikram edildi. - KARABÜK

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Haber: Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Karabük'te oy kullandılar - Haberler
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