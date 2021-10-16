Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Politika
Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu

BURSA'daki Özbekistan vatandaşları, ülkelerinde 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için kurulan sandıkta oy kullandı.

BURSA (DHA) - BURSA'daki Özbekistan vatandaşları, ülkelerinde 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için kurulan sandıkta oy kullandı. Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye'de erken oy kullanma süreci başladı. Bu kapsamda Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Özbekistan Bursa Fahri Konsolosluğu'nda sandık kuruldu. Kentteki Özbekistan vatandaşları, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi'nden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ekoloji Partisi'nden Narzulla Oblomuradov, Özbekistan Halk Demokrat Partisi'nden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisi'nden Alişir Kadirov, Adalet' Sosyal Demokrat Partisi'nden de Bahrom Abduhalimov'dan birine oy vermek için sandık başına gitti.

'TÜRK HÜKÜMETİNE DESTEKLERİNDEN DOLAYI MİNNETTARIZ'Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, "Şu anda 5 parti kendi adaylarını çıkardı. Yani Özbekistan'da yeni dönem. Seçim kanunlarında da yeni değişiklikler var. Vatandaşlarımız için çok kolaylıklar yapıldı. Mesela daha önce sadece konsolosluk kayıtlarında olan vatandaşlarımız, seçim günü büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda seçimlere katılabilirdi. Ama şu anda vatandaşlarımızın kolaylıkları için biz seçim tarihinden 10 gün önce sandıkları buralarda kuruyoruz. 24 Ekim günü başkonsolosluk veya büyükelçiliğe gelemeyen vatandaşlarımız bugün Bursa'da fahri konsolosluk binasında oy kullanabilecek. Yarın İstanbul Fatih'te, gelecek hafta da Kadıköy'de vatandaşlarımız oy kullanabilecek. 24 Ekim'de bizim sandıklarımız hem Ankara Büyükelçiliği'nde hem de İstanbul Başkonsolosluğu'nda olacak. Türkiye'de erken seçimler 2 günden beri sürüyor. 2 gün önce Antalya'da oldu. Bugün Karabük'te, Konya'da ve Bursa'da oluyor. Özbekistan kanunlarına göre yurt dışında olan vatandaşlarımız isterlerse konsolosluklara ve büyükelçiliklere başvurarak oy kullanabilir. Antalya, Bursa, Karabük, Konya, İstanbul Fatih ve Kadıköy'de ve 24 Ekim günü büyükelçilik be başkonsolosluk binasında oy kullanılabilecek. Seçimlerde Özbekistan vatandaşlarının Türkiye'de oy kullanabilmesinde emeği geçen her kuruma, teşekkür ediyoruz. Türk hükümetinin desteklerinden dolayı minnettarız" dedi.


Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu

Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu

Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu

Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu

Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu

Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu

Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Koray Aydın Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Tolga Akış Işıl Sergen Nihal Yalçın Zeynep Bastık
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 12:56:30. #1.11#