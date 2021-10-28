Özbekistan Adana Fahri Konsolosu Medeni, Özbekistan seçimlerini değerlendirdi

ADANA (İHA) - Özbekistan Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni, pandemi sürecinde seçim yapmanın zor olduğunu ancak Özbekistan'ın bunu başardığını belirterek, "Seçimi katılım oranı çok yüksek oldu. Bu da vatandaşın devletine olan güvenini gösteriyor" dedi.

Medeni, Özbekistan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Semerkant vilayetinde gözlemci olarak katıldığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde seçim yapmak çok zor. Salgına rağmen Özbekistan seçimleri çok iyi organize etti. Seçime katılım oranı da çok üst düzeydeydi. Bu da insanların devletine duyduğu inancın bir göstergesidir" diye konuştu.

Ülkedeki gençlerin ve yaşlıların da seçimlere büyük ilgi gösterdiğini de dikkat çeken Medeni, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar güler yüzle oy kullandı. Seçimler çok açık ve şeffaf bir şekilde yapıldı. Çok köklü geçmişe sahip Özbek ve Türk Halkları arasındaki ilişkiler son dönemde hızla gelişmiştir. Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 80.1'ini kazanarak ikinci kez beş yıllığına Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Seçimlerde 16 milyon 36 bin 914 seçmenin oy kullandı. Bu sayı toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 80,8'ine denk geliyor. Türklerin ata yurdu olarak gördüğü Özbekistan'daki seçimlerin Özbek halkına hayırlı olmasını dilerim."

Medeni, Özbekistan seçimleri sonrası Semerkant Silk Road International University of Tourism'de Rektör Birinci Yardımcısı Sn. Prof.Dr.Juliboy Eltazarov ve Uzeltex Sanayi Derneği Başkan Yard. Khashimov Mansur Rustamovich ziyaret etti. - ADANA