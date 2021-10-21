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Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri konularının ele alınacağı toplantı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Karargahı'ndaki toplantı öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Stoltenberg, "Washington'da tanıştıktan kısa bir süre sonra sizi görmek harika. ABD'nin NATO'ya olan güçlü bağlılığı için teşekkür ederiz. İttifakımızın geleceği hakkında önemli kararlar almak üzere NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda sizinle ve diğer bakanlarla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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