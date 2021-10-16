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Myanmar'ın askeri yönetimi, ASEAN zirvesine davet edilmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Myanmar'ın askeri yönetimi, ASEAN zirvesine davet edilmedi

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) temsilcileri Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing'ın, bu yılki zirveye katılmasına izin vermezken, Myanmar'dan siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceğini açıkladı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) temsilcileri Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing'ın, bu yılki zirveye katılmasına izin vermezken, Myanmar'dan siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceğini açıkladı.

Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbenin ardından yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) bu yılki zirvesine davet edilmedi. Karar, ASEAN temsilcilerinin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda alınırken, 26-28 Ekim arasında düzenlenecek zirveye General Min Aung Hlaing yerine Myanmar'dan siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceği bildirildi. Ordunun Myanmar'daki kargaşayı sona erdirmek için yeterince somut adım atmadığı ifade edildi. Myanmar'ın askeri liderlerinin diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmeyi reddettiği ve ASEAN temsilcisinin görevden alınan ve hapsedilen devrik lideri Aung San Suu Kyi ile görüşmesinin yasaklandığı hatırlatıldı. Zirveye ev sahipliği yapan Brunei tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'daki durumun "bölgesel güvenliğin yanı sıra ASEAN'ın birliği ve güvenilirliği üzerinde bir etkisi olduğu" belirtildi.

ASEAN'ın General Min Aung Hlaing'i ABD Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderlerinin de katılacağı zirveden çıkarma kararı, "askeri hükümetin uluslararası alanda tanınma umuduna önemli bir darbe" olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Binden fazla kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce gösterici de gözaltına alınmıştı. - NAYPYİDAW

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