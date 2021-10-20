Muhtarlar Günü Kuşadası'nda Kutlandı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - 19 Ekim Muhtarlar Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da kutlandı.

Kuşadası'nın en yaşlı muhtar olan Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Kuşadası Belediye Bandosu'nun hazır bulunduğu çelenk törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Özgür Batçıoğlu, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, ilçe protokülü ve siyasi parti ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldı. Törenin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Başkan Ömer Günel muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

"Muhtarlarımız yerel demokrasinin temel taşıdır"

Gazibeğendi'de gerçekleşen kahvaltıda konuşan Başkan Ömer Günel, muhtarların demokratik yaşam açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Sizler, hemşehrilerimizle yerel ve merkezi yönetimler arasında köprü kuran, demokrasinin yapı taşlarısınız. Mahallelerde vatandaşlarla birebir iletişimde olan, yerelin sorunlarını en iyi ve yakından bilen kişiler olarak bizlerin en yakın çalışma ve yol arkadaşlarısınız. 2,5 yıldır Kuşadası'ndaki bütün muhtarlarımız ile uyum içerisinde çalışıyor ve sizlere elimizden gelen her türlü desteği sunmaya çalışıyoruz. Sizlerin ve ülkemizdeki bütün muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri Genelgesi kapsamında muhtarlarımıza verdiğimiz desteği durdurmak zorunda kaldık. Ancak konunun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi başvuru yaptık. Muhtarlarımıza imkanlarımız dahilinde destek olmaya devam edeceğiz. Kuşadası'nın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. - AYDIN