Muharrem İnce: 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını aştırdığım için özür dilerim (2)

İNEGÖL, BURSA (DHA) - 'GEÇMİŞİMİZLE TARİHİMİZLE KAVGA ETMEYECEĞİZ'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da İnegöl İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Burada konuşan İnce, "Bizler gönüllülerle kurulmuş bir partiyiz. Türkiye'nin her bir yerinde örgütleniyoruz. İlkelerimiz basit. Geçmişimizle, tarihimizle Kavga etmeyeceğiz. Biz geleceğe bakacağız. Kuantum diyeceğiz, nanoteknoloji diyeceğiz. Biz bunları konuşacağız. Fatih Sultan Mehmet'le Atatürk'ü kavga ettirmeyeceğiz. İkisi de bizim. Mehter marşıyla, İnönü marşını kavga ettirmeyeceğiz. İkisi de bizim. Başı açık kızlar da bizim, başı kapalı kızlar da bizim. Hepsi bizim evladımız" dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, açılışı yapılan parti binasının balkonuna çıkan İnce, beyaz güvercin uçurdu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -