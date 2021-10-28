ANKARA (İHA) - MSB: "Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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