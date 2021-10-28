MSB: "Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir...
MSB: "Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.
ANKARA (İHA) - MSB: "Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Mustafa Sarıgül canlı yayında üstüne basa basa söyledi: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı
Haberi Kaydet