Motegi ve Blinken'den Hint-Pasifik bölgesinde iş birliğini sürdürme kararı

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefini gerçekleştirmek için ikili iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya'da geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan hükümet değişiminin ardından Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin bugün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaklaşık 15 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İkilinin Kuzey Kore eksenli güvenlik sorunu ve Çin'in denizlerde artan askeri varlığı başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Motegi ve Blinken'in özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefini gerçekleştirmek üzere iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, ayrıca küresel iklim değişikliği gibi birçok konunun ele alındığı kaydedildi.

Kritik görüşme

Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida geçtiğimiz pazartesi günü resmen göreve başlamış, başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşerek ilk diplomatik temasını gerçekleştirmişti. Kishida'nın Motegi'yi yeni kurduğu hükümette de dışişleri bakanı olarak tutması nedeniyle bugünkü Motegi-Blinken görüşmesi, Kishida'nın dış politikada istikrarlı tutum arayışının göstergesi olarak yorumlandı. - TOKYO

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