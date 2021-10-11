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'Mobil başkan' vatandaşların her ân yanında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
'Mobil başkan' vatandaşların her ân yanında

'Mobil başkan' unvanıyla anılan ve her fırsatta vatandaşın yanında yer alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede faaliyet gösteren esnafların da davetlerine icabet ederek, onlarla sık sık bir araya geliyor.

KARACABEY, BURSA (İHA) - 'Mobil başkan' unvanıyla anılan ve her fırsatta vatandaşın yanında yer alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede faaliyet gösteren esnafların da davetlerine icabet ederek, onlarla sık sık bir araya geliyor.

Oturan değil, meseleleri yerinde çözen başkan olacağını her fırsatta dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, her fırsatta vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Buluşmalarda vatandaşlar sıkıntı ve taleplerini başkana bizzat iletirken, diğer yandan da çeşitli konularda istişare yapma imkanı buluyor.

Başkan Özkan, son günlerde esnaflardan gelen talep üzerine çeşitli dükkanları ziyaret ederek esnafla bir araya geliyor. Zaman zaman belediye başkanı ile birlikte kahvaltı yapan esnaf da bu durumdan memnun. Başkan Ali Özkan, "Vatandaşlarımızı sık sık ziyaret ediyoruz. Davetleri olduğunda da mutlaka icabet etmeye çalışıyoruz. Ayaküstü görüşmeler, selamlaşmalar, kifayetsiz kalıyor. Vatandaşlarımızla, belediye ilgili çeşitli konularda istişarelerde bulunuyoruz. Bununla birlikte, sabah-akşam demeden gerek işletmeleri, gerekse de sokakları ve yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Karacabey'i vatandaşlarımızla birlikte yönettiğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. İletişimin ve ortak aklın gücünü sık sık dile getiriyoruz. Karacabey halkının fikirleri bizim için çok kıymetli. Bu anlamda, bu tür buluşmalar da son derece verimli oluyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

'Mobil başkan' vatandaşların her ân yanında

'Mobil başkan' vatandaşların her ân yanında

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