Milli Savunma Bakanı Akar NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuların ele alınacağı toplantı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. 2 gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın başlamasına az bir süre kalırken, toplantıda Türkiye'yi temsil edecek olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Brüksel'deki NATO Karargahı'na giriş yaptı.

Geçtiğimiz haziran ayındaki NATO Zirvesi'nin ittifakın Afganistan'dan çekilmesinin ve AUKUS'un ardından düzenlenen ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı olması nedeniyle önem taşıyan toplantıda, Afganistan'dan çekilme konusunun yanı sıra NATO'da görev yapan Rus personellerden 8'inin akreditasyonlarının iptal edilmesi ve Rusya'nın misilleme olarak Moskova'daki NATO temsilciliklerini askıya alma kararının da görüşülmesi bekleniyor. Son gelişmeler ışığında NATO'nun Rusya'ya yönelik diyalog yaklaşımı da yeniden değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz haziranda gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde de ele alınan Çin'in yükselişi konusu bir kez daha masaya yatırılacak. Geçtiğimiz ay ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile kurduğu ve Fransa'nın tepkisini çeken AUKUS ortaklığı da toplantıda gündeme gelmesi beklenen konular arasında yer alıyor.

Toplantının yarınki bölümüne AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de katılması öngörülürken, bu toplantıda NATO-AB ilişkilerinin ele alınması bekleniyor. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri