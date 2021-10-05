Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısı: "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısı: "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısı: "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz." - ANKARA
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