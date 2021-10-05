Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı: 'Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk... - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısı: "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısı: "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısı: "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz." - ANKARA

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Haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı: 'Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk... - Haberler
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