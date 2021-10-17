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Milletvekili elma hasadına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milletvekili elma hasadına katıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde elma bahçesine girip Meclisteki vekil arkadaşları için elma topladı.

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde elma bahçesine girip Meclisteki vekil arkadaşları için elma topladı.

Toplandıktan sonra yaklaşık 4 ay tazeliğini koruma özelliği ile bilinen Gürün elmasında hasat sürüyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde elma bahçesine girerek kendi elleriyle elma topladı. Boyraz, çocukluğu ve gençliğini anımsadığını belirterek, "Sonbahar ayında özellikle Gürün'de bir telaşe vardır. Elmalar ve cevizlerin hasat zamanıdır. Bugün de burada elma hasadına biz de destek verelim dedik. Hem geçmişi hatırlamak hem de çocuklukta yaptığımız işleri bir daha tekrarlamak, hasret kaldığımız bu işleri bir daha yenilemek adına buradayız. Gürün'ün çok meşhur, bilinen elmaları vardır. Bunlar hünkar dediğimiz, sarı sultan dediğimiz elmalar ve hayvani elması vardır. Bunların özellikleri dış kabukları yağlı olduğu için yaklaşık 3-4 ay serin bir yerde bozulmadan muhafaza edilebilir. Aroması, tadı, lezzeti gerçekten çok farklı. Hem parlamentodaki milletvekili arkadaşlarımıza hem kamudaki dostlarımıza bu yörenin bu meşhur elmasından bu mevsimlerde yaklaşık 1 tona yakın temin ediyorum. Ülkemizin ekonomisine ciddi anlamda katkıları var. Bu anlamda kaymakamlıkla, İl ve İlçe Tarım Müdürleriyle bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi. - SİVAS

Milletvekili elma hasadına katıldı

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