MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Gençliğin sokağa düşmesi geleceğimizin ayağa düşmesidir, gelecek ayağa düşerse yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir"
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Gençliğin sokağa düşmesi geleceğimizin ayağa düşmesidir, gelecek ayağa düşerse yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir"
MHP Lideri Devlet Bahçeli : "Gençliğin sokağa düşmesi geleceğimizin ayağa düşmesidir, gelecek ayağa düşerse yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir" - ANKARA
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