MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar, kopuklar, çapulcular öğrenci falan değildir düpedüz şehir eşkıyasıdır,...
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar, kopuklar, çapulcular öğrenci falan değildir düpedüz şehir eşkıyasıdır, PKK'nın DHKP-C'nin tasmasını boğazlarına geçen bunlardır"
MHP Lideri Devlet Bahçeli : "Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar, kopuklar, çapulcular öğrenci falan değildir düpedüz şehir eşkıyasıdır, Pkk'nın DHKP-C'nin tasmasını boğazlarına geçen bunlardır" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri