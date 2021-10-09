MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar, kopuklar, çapulcular öğrenci falan değildir düpedüz şehir eşkıyasıdır,... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar, kopuklar, çapulcular öğrenci falan değildir düpedüz şehir eşkıyasıdır,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Lideri Devlet Bahçeli:

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar, kopuklar, çapulcular öğrenci falan değildir düpedüz şehir eşkıyasıdır, PKK'nın DHKP-C'nin tasmasını boğazlarına geçen bunlardır"

MHP Lideri Devlet Bahçeli : "Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar, kopuklar, çapulcular öğrenci falan değildir düpedüz şehir eşkıyasıdır, Pkk'nın DHKP-C'nin tasmasını boğazlarına geçen bunlardır" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür

Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Pınar Deniz Burak Sergen Mustafa Keser
Spor Cristiano Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar, kopuklar, çapulcular öğrenci falan değildir düpedüz şehir eşkıyasıdır,... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 13:31:54. #1.17#