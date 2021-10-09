MHP Lideri Bahçeli: 'Üniversite kapılarında öğretim üyelerine meydan okuyan, taş atan, hakaret eden bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları... - Haberler
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MHP Lideri Bahçeli: "Üniversite kapılarında öğretim üyelerine meydan okuyan, taş atan, hakaret eden bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Üniversite kapılarında öğretim üyelerine meydan okuyan, taş atan, hakaret eden bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır.

MHP Lideri Bahçeli: "Üniversite kapılarında öğretim üyelerine meydan okuyan, taş atan, hakaret eden bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır." - ANKARA

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Haber: MHP Lideri Bahçeli: 'Üniversite kapılarında öğretim üyelerine meydan okuyan, taş atan, hakaret eden bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları... - Haberler
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