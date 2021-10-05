MHP Lideri Bahçeli: 'Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler,... - Haberler
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MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mankurtlardır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mankurtlardır" dedi. - ANKARA

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Haber: MHP Lideri Bahçeli: 'Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler,... - Haberler
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