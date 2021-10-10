MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : '(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Devlet Bahçeli, canlı yayınında dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözlerine açıklık getirdi
MHP lideri Bahçeli gençlere seslendi: Elinizde her zaman kalem, yeri geldiğinde de Zülfikar bulunsun
Bahçeli'den rektör Naci İnci'nin aracını kesen öğrencilere ilişkin sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür