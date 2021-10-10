MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır.' - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : '(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır.' - Haberler
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