Bahçeli: "CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız" - Haberler
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Bahçeli: "CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız.""Hem vatanımızı hem de gezegenimizi düşünmek, payımıza düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığı ile eş anlamlıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız."

"Hem vatanımızı hem de gezegenimizi düşünmek, payımıza düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığı ile eş anlamlıdır."

-İHA-

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