Bahçeli: "CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız.""Hem vatanımızı hem de gezegenimizi düşünmek, payımıza düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığı ile eş anlamlıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız."
"Hem vatanımızı hem de gezegenimizi düşünmek, payımıza düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığı ile eş anlamlıdır."
-İHA-
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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