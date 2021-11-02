MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız."

"Hem vatanımızı hem de gezegenimizi düşünmek, payımıza düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığı ile eş anlamlıdır."

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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