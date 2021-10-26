MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Büyükelçiler, Türkiye'ye bir nevi muhtıra vermiştir. Ahlaksızlıktır, bağımsızlığımıza kumpastır, gayri kanunidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Büyükelçiler, Türkiye'ye bir nevi muhtıra vermiştir.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Büyükelçiler, Türkiye'ye bir nevi muhtıra vermiştir. Ahlaksızlıktır, bağımsızlığımıza kumpastır, gayri kanunidir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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