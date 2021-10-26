MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazan biri varsa onun...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazan biri varsa onun yanındadır".
Haberi Kaydet
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazan biri varsa onun yanındadır". - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine Fuat Oktay'dan tepki
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Mirziyoyev'i tebrik etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP yönetimine "ihraç" resti: Bağımsız devam ederim