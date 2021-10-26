MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazan biri varsa onun... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazan biri varsa onun...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazan biri varsa onun yanındadır".

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazan biri varsa onun yanındadır". - ANKARA

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