MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Terörle mücadeleye sünger mi çekilsin? Sözde hakimler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar". - ANKARA

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