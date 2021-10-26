MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Terörle mücadeleye sünger mi çekilsin? - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Terörle mücadeleye sünger mi çekilsin?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Terörle mücadeleye sünger mi çekilsin?

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Terörle mücadeleye sünger mi çekilsin? Sözde hakimler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar". - ANKARA

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