MHP Genel Başkanı Bahçeli: (10 Büyükelçinin açıklamaları) "Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş,...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (10 Büyükelçinin açıklamaları) "Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: (10 Büyükelçinin açıklamaları) "Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır." - ANKARA
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