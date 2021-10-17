MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gerekir' - Haberler
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: "Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gerekir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüleri övmek, FETÖ'yü meşru göstermek, PKK/PYD terör örgütüne destek çıkmak, PYD'li teröristi ağırlamak ve kollamak gibi her türlü söylem ve fiilde bulunduğunu anımsatan Özdemir, "Toplumsal huzur ve barışı ortadan kaldırmaya yeltenen beyhude çabalar yürütüyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun şimdi de kamu görevlilerine tehditlere koyulduğunu kaydeden Özdemir, "Venezuelalı Guaido benzerliğinin en açık örneklerini yansıtan CHP genel başkanının bu şahısla bir başka benzer özelliği de aynı tezgahtan çıkmışçasına kendi ülkesinde bulamadığı güce okyanus ötesinden erişebilmek" İfadelerini kullandı. Özdemir, son olarak Kılıçdaroğlu'nun mecliste komisyonda bekleyen tüm dosyalarının görüşülmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'cüleri övmek, FETÖ'yü meşru göstermek, PKK/PYD terör örgütüne destek çıkmak, PYD'li teröristi ağırlamak ve kollamak gibi her türden antidemokratik söylem ve fiilde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, toplumsal huzur ve barışı ortadan kaldırmaya yeltenen beyhude çabalar yürütüyor. Kılıçdaroğlu şimdi de kamu görevlilerine tehditlere koyulmuş! Venezuelalı Guaido benzerliğinin en açık örneklerini yansıtan CHP genel başkanının bu şahısla bir başka benzer özelliği de aynı tezgahtan çıkmışçasına kendi ülkesinde bulamadığı güce okyanus ötesinden erişebilmek. Hukuk devleti olmanın gereği yerine getirilerek, Kılıçdaroğlu'nun mecliste komisyonda bekleyen tüm dosyalarının görüşülmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Ülkemizin ve milletimizin dirlik, birlik ve huzurunu bozmaya kimse cüret edemez." - KAYSERİ

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Haber: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gerekir' - Haberler
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