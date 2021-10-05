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Mezitli'de gönüllü zabıta dönemi başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Mezitli'de gönüllü zabıta dönemi başlıyor

Mezitli Belediye Meclisi, aldığı kararla ilçe genelinde görev yapması için gönüllü zabıta uygulaması başlatılıyor.

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mezitli Belediye Meclisi, aldığı kararla ilçe genelinde görev yapması için gönüllü zabıta uygulaması başlatılıyor. Başvurular arasında yapılacak eğitim programı sonrası gönüllü zabıtalar göreve başlayarak, genel kent düzeni, çevrenin korunması, İmar, inşaat, hafriyat atıkları, ilan ve reklam panoları, pazar yerleri ve işyerlerinin sağlıklı çalışması konularında Mezitli Belediyesi zabıta ekiplerine destek sağlayacak. Gönüllü zabıtaların ceza yazma ya da müdahale hakkı olmayacak.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisi yeni bir karara imza attı. Belediye meclisinden oy birliği ile çıkan karara göre, ilçede gönüllü zabıtalar görev yapacak. Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine destek verecek, hiçbir şekilde ceza yazma ya da müdahale hakkı bulunmayan gönüllü zabıtalar, tespit ettikleri aksaklıklar tutanakla ilgili müdürlüğe teslim edecek.

Meclis toplantısında gönüllü zabıta uygulaması hakkında bilgiler aktaran Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Vatandaşlarımızın kentin yönetimine katılarak yaşadıkları çevreye karşı daha duyarlı olmalarını hedefliyoruz. Zabıta mesleğinin kamuoyuna tanıtılması, benimsetilmesi ve bu mesleğe karşı var olan önyargıların ortadan kaldırılmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda kent denetiminin güçlendirilmesi, kent bilincine sahip çıkılması, kente karşı işlenen kabahatlerin, halkın huzur ve sükunetini bozan, çevreye rahatsızlık veren olumsuzlukların giderilmesi için eğitilmiş gönüllü insanlar oluşturmak ve gönüllü hemşehrilerimizin bilgi ve birikimlerini kent yönetimine katmasını gönüllü zabıtalarımız tarafından sağlamak istiyoruz" dedi.

Bir süre uygulamanın sağlıklı çalışmasını denetlemek amacıyla ilk etapta sınırlı tutulacak gönüllü zabıta uygulamasının yakalanan verim sonrası artırılabileceğini belirten Başkan Tarhan, "Bize gelen şikayetleri değerlendirirken aynı zamanda doğru ve bilinçli bilgi akışını sağlamak istiyoruz. Ekiplerimize bilginin geç geldiği alanlarda hizmetlerin aksamaması için gönüllü zabıtalarımızın gözümüz, kulağımız olmasını bekliyoruz. Bir yerde yaşanan sıkıntının ya da bir parkta oyun aletinin kırılması bilgisinin bize daha hızlı ulaşabilmesi için gönüllü zabıtalarımızdan destek almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Tarhan, yakalanan başarıya göre Zabıta Müdürlüğünün yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde de gönüllülük sistemini çalıştırabileceklerini ifade etti. - MERSİN

Mezitli'de gönüllü zabıta dönemi başlıyor

Mezitli'de gönüllü zabıta dönemi başlıyor

Mezitli'de gönüllü zabıta dönemi başlıyor

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