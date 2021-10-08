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Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'ye veda ziyaretine gidecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'ye veda ziyaretine gidecek

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasından sonra Başbakanlık koltuğunu bırakacak olan Angela Merkel, veda ziyaretleri kapsamında 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'ye gidecek.

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasından sonra Başbakanlık koltuğunu bırakacak olan Angela Merkel, veda ziyaretleri kapsamında 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'ye gidecek.

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasından sonra Başbakanlık koltuğunun yanı sıra siyaseti de bırakacak olan Angela Merkel, veda ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Merkel'in veda ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye gideceği duyuruldu. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in Türkiye'ye 16 Ekim Cumartesi günü gideceğini belirterek, Merkel'in İstanbul'u ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ifade etti. Türkiye'nin Almanya için her zaman önemli bir ortak olduğuna dikkat çeken Sözcü, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel uluslararası konuların ele alınacağını söyledi.

(Mehmet Koca/İHA)

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