Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği programa katılmak üzere Orhangazi'ye geldi. Esnaf ziyareti yapan Akşener, "Bu velinimet olmuş milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından başlatılan 1 gecede 1 ilçe, 17 gecede 17 ilçe ve 712 köy ziyaretleri kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Orhangazi ilçesine geldi. Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camii altı esnafını ziyaret eden Akşener, alışveriş yaptıktan sonra Cumhuriyet Alanı'na geçti. Burada hakla seslenen Meral Akşener, 21 aydır ülkenin çeşitli yerlerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirterek, "O esnaf dükkanlarında çiftçilerimizle, besicilerimizle süt üretimi yapan hayvan sahiplerimizle zengin üreticilerimizle, tencereyi nasıl kaynatacağım diye akşama düşünen kadınlarımızla işsiz gençlerimizle, emeklilerimizle o dükkanlarda karşılaşıyoruz, herkes dertli" diye konuştu.

Meral Akşener Orhangazi Cumhuriyet Alanı'ndaki konuşmasının ardından ilçeye bağlı Yeniköy mahallesine geçerek, burada da vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.