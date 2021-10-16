Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek - Haberler
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Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Politika
Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği programa katılmak üzere Orhangazi'ye geldi.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği programa katılmak üzere Orhangazi'ye geldi. Esnaf ziyareti yapan Akşener, "Bu velinimet olmuş milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından başlatılan 1 gecede 1 ilçe, 17 gecede 17 ilçe ve 712 köy ziyaretleri kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Orhangazi ilçesine geldi. Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camii altı esnafını ziyaret eden Akşener, alışveriş yaptıktan sonra Cumhuriyet Alanı'na geçti. Burada hakla seslenen Meral Akşener, 21 aydır ülkenin çeşitli yerlerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirterek, "O esnaf dükkanlarında çiftçilerimizle, besicilerimizle süt üretimi yapan hayvan sahiplerimizle zengin üreticilerimizle, tencereyi nasıl kaynatacağım diye akşama düşünen kadınlarımızla işsiz gençlerimizle, emeklilerimizle o dükkanlarda karşılaşıyoruz, herkes dertli" diye konuştu.

'BU MİLLETİN ÖNÜNDE BEN DAHİL HERKES HAZIR OLA GEÇECEK'

Ziyaretlerinde esnafın dertli olduğunu belirten Merak Akşener, "Şimdi esnaftan geliyorum. Diyorlar ki; okul açıldı, çocuklara 5 takım kıyafet alan 2 takıma düşürdü. Çocuğuna marka alan, daha düşük kalite almaya başladı. Bir zeytin üreticisiyle karşılaştım. Zeytinciliği bırakacağını söylüyor. Zeytin yıllık bir lira artıyor ama gübre yüzde 100 artıyor, ilaç yüzde 150 artıyor. Mazotu saymıyorum bile. Şimdi buradan hepinizin huzurunda takipçisi olmak üzere iri zeytinin 25 lira olması gerektiğini söylüyorum. Küçük tanelinin de 9 lira 25 kuruş olması gerektiğini söylüyorum.  Bu velinimet olmuş milletin önünde ben dahi herkes hazır ola geçecek" diye konuştu.

Meral Akşener Orhangazi Cumhuriyet Alanı'ndaki konuşmasının ardından ilçeye bağlı Yeniköy mahallesine geçerek, burada da vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek - Haberler
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