Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Ordu İl Başkanlığının açılışında konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti olarak, geçmişte Ak Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, İyi Parti'ye oy vermiş herkese gönüllerini açtıklarını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen İnce, ilk olarak Ünye ilçesinde sanayi esnafını ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Partisinin Fatsa İlçe Başkanlığı binasının açılışının ardından esnafla görüşen İnce, gençlerle de öz çekim yaptı.

İnce, partisinin Altınordu ilçe merkezinde bulunan İl Başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'yi karış karış gezdiklerini belirtti.

İktidara çeşitli eleştirilerde bulunan İnce, "Sakın kutuplaştırmaya dahil olmayın. Kutuplaştırmayalım memleketimizi. Herkesi kucaklayalım. Biz Memleket Partisi olarak, geçmişte AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye oy vermiş hiç fark etmez, herkese gönlümüzü açıyoruz. Bu memlekete bir seçenek üretiyoruz. Yepyeni bir yol. 19 yıldır Türkiye'yi aldıkları noktaya bakın, bıraktıkları noktaya bakın." dedi.

İnce, ülke ekonomisine ilişkin de eleştirilerde bulunarak, "Bu kötü gidişattan Türkiye'yi kurtaracağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İnce, İl Başkanı Mahir Akdere ve gençlerle parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

Muharrem İnce, esnaf ziyareti sırasında gitar çalarak şarkı söyleyen gençlere eşlik etti.

"Dünya üretiminin yüzde 65'i sende olacak, çikolata devlerini diz çöktürmen lazım"

Yeni Mahalle'deki bir çay ocağında gazetecilere açıklama yapan İnce, Ordu'da birinci parti olmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

İnce, Türkiye'de üreticinin zor durumda olduğunu ileri sürerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sene gübre fiyatlarına bakın, bu seneki gübre fiyatlarına bakın. Az önce fındık üreticisi arkadaşlarla sohbet ettik, 'Bu sene gübre atmayacağım' dedi. Sanki öyle bir söyledi ki tercihi o yöndeymiş gibi. Hayır, 'atamayacağım, alamıyorum' dedi. Durum ortada. Bir ürün düşünün ki dünyada yüzde 65'ini siz üreteceksiniz ama fiyatını siz belirlemeyeceksiniz. Böyle bir şey olamaz."

"İsviçre'de kakao mu, fındık mı var?" sorusunu yönelten İnce, şunları kaydetti:

"Çikolatayı onlar satacak, fındığı sen üreteceksin, fiyatı Hamburg halinde belirlenecek. Bu kadar stratejik bir ürünü bile 20 yılda değerlendiremeyen bir iktidar var. Çok az konuda bu kadar büyük bir potansiyel elimizde var, bunlardan en önemlisi de fındık. Dünya üretiminin yüzde 65'i sende olacak, çikolata devlerini diz çöktürmen lazım. Bizim Ordu ve Giresun'daki köylümüz fukaralık yaşıyor. İsviçreli çikolatalardan milyar dolarlar kazanıyor."

İnce, bir kahvehanede vatandaşlarla bir süre de okey oynadı.

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