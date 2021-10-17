Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Korkuteli ilçe binası açılışında konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Siyasi Partiler Kanununu değiştirme çağrısında bulunarak, "Siyasi Partiler Kanunu değişmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez. Var mısınız, Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirelim, genel başkanları sultan olmaktan kurtaralım." ifadesini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İnce, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde partisinin bina açılış töreninde yaptığı konuşmada, önce parti içinde, ardından ülke genelinde demokrasiyi sağlayacaklarını belirtti.

İktidar olmak için yola çıktıklarını dile getiren İnce, "Gece gündüz çalışacağız, yaylaya çıkıp üşüyeceğiz, sahile inip yanacağız. Türkiye'nin dört bir köşesini karış karış gezeceğiz. Milletimize inanıyor, güveniyorum, iktidar olacağız. Bu millet sadece iktidar değiştirmeyecek, muhalefeti de revize edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru yolda ilerlediklerini belirten İnce, Hazine'den yardım almadan, gönüllülükle bu işi yaptıklarını kaydetti. Gittikleri her yerde ülkenin sorunlarını aktardıklarını anlatan İnce, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötü, muhalefet ne diyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, neymiş bu? Ne olduğunu anlatmıyorlar. Siyasi Partiler Kanunu değişmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez. Var mısınız, Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirelim, genel başkanları sultan olmaktan kurtaralım. Genel başkanlar tek adam olduğu sürece, milletvekillerini karpuz seçer gibi seçtiği sürece Türkiye'ye demokrasi gelmez."

İlçede vatandaşlarla bir araya gelen İnce, daha sonra Elmalı ilçesinde partisinin bina açılışını gerçekleştirdi, ilçe halkı ile sohbet etti.