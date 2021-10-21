Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Balıkesir Havran'da parti binasını açtı Açıklaması

BALIKESİR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "19 yıldır Türkiye'yi yönetemeyen, uçurumun kenarına getiren bu AKP'den de 19 yıldır umut olamayan muhalefetten de toptan kurtulmamız lazım." dedi.

İnce, Balıkesir'in Havran ilçesinde parti binasının açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin 19 yıldır aynı iktidar tarafından yönetildiğini söyledi.

İktidarın ekonomi politikasını eleştiren İnce, dolar ve avronun yükseldiğini hatırlatarak, "Memleket kötü yönetiliyor, muhalefet de umut olamıyor. O zaman bizim yapmamız gereken bir iş var. Toptan temizlik yapmalıyız, toptan. İktidarı da muhalefeti de hepsini birden göndermeliyiz, ancak böyle düze çıkarız biz." diye konuştu.

İnce, "Türkiye'de boş gündem konuşmaya gerek yok. Mazotu, gübreyi, doğal gazı, pahalılığı, kiraları, öğrencilerin yurt sorununu konuşacağız. Türkiye'nin gündemi bunlar. Çiftçi perişan, emekli perişan, gençler barınacak yurt bulamıyor, üretmeyen bir Türkiye var artık." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce, emeklilerin ve çalışanların maaşları ile asgari ücretin istenen düzeyde olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"19 yıldır Türkiye'yi yönetemeyen, uçurumun kenarına getiren bu AKP'den de 19 yıldır umut olamayan muhalefetten de toptan kurtulmamız lazım. İşte bakın önünüze, yepyeni bir seçenek, Memleket Partisi. Bizim 6 ana ilkemiz var: Bizim partimizde Atatürk'e laf edemezsin. Doğaya ve çevreye saygı göstereceksin. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın. Ranta, siyasetten rant elde etmeye karşı çıkacaksın. Terörün her türlüsünü kınayacaksın. 'Pekeke' diyeni istemeyeceksin kardeşim, 'Pekaka' terör örgütü. Bu kadar. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmayacaksın, ırk, din, dil, cinsiyet, bu tartışmalara girmeyeceksin. Bizim ilkelerimiz bunlar, sloganımız da MAVİ; memleket, adalet, vicdan, iş. Biz meydanlarda kavga etmeyeceğiz. Biz diyeceğiz ki tencere, mutfak, tarla, mazot, gübre, yurt. Bunları konuşacağız. Tencerede et mi kaynar dert mi kaynar, tencerede AŞ mı pişer taş mı pişer, biz bunları konuşacağız. Onun için yollardayız. Karış karış memleketi gezeceğiz. Daha yeni bir parti. Hele bir yaz aylarını görelim bakalım. Birinci parti olacağız."

İlçede esnaf ziyaretinde bulunan, vatandaşlarla bir araya gelen İnce, bir gazetecinin, "İktidarı değiştirmek için HDP ile beraber olur musunuz?" sorusuna tepki göstererek, "Alicengiz oyunları yapma. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ben sana 'HDP ile iş birliği yaparız' dedim mi, demedim. Yandaş medya ağzıyla konuşuyorsun. Gazetecilik yapacaksan yap. 6 ilke saydım. 'PKK, terör örgütüdür' diyen herkesle iş birliği yaparım, demiyorsa yapmam." açıklamasında bulundu.