Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya ziyaretlerine Serik ilçesiyle devam etti - Haberler
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya ziyaretlerine Serik ilçesiyle devam etti

AA / Servet Tümer - Haberler | Politika
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya ziyaretlerine Serik ilçesiyle devam etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Serik ilçesinde temaslarda bulundu.

ANTALYA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Serik ilçesinde temaslarda bulundu.

Çınaraltı Meydanı'ndan parti binasına yürüyen İnce, esnafı ziyaret etti. Parti binası önünde davul, zurnayla karşılanan İnce, kendisine hediye edilen kasketi giyip, zeybek oynadı.

Partisinin Serik ilçe başkanlığının açılışında konuşan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse umutsuz olmasın. Umutlarınızı yükseltin ve yeşertin. Biz daha çok yeni bir partiyiz. 17 Mayıs'ta kurduk. Kurultayımızı yaptık. Şimdi adım adım Türkiye'yi dolaşıyoruz. Teşkilat binalarını açıyoruz. Ülkenin dört bir yanını Memleket Partisi'nin logoları ile donatmaya çalışıyoruz. Logomuzda 7 insan kucaklaşıyor. Ortada nazar boncuğu bu toprakların simgesi. İşimiz zor, memleketi karış karış gezeceğiz."

Konuşmanın ardından parti binasının açılışını kadınlarla gerçekleştiren İnce ve partililer iki güvercini serbest bıraktı. İnce, iki kez havaya atmasına rağmen uçmayan güvercini, yerden alıp tekrar kafesine koydu.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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