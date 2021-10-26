Memleket Partili Çelebi'den CHP'ye "tezkere" tepkisi

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasına ilişkin, "CHP'nin 'hayır' oyu vermesi, bizim partiden istifa gerekçelerimizi netleştirmiş oluyor." dedi.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelebi, ABD'nin Girit'te, Dedeağaç'ta ve güneyde bir kuşatma halinde olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'ni zorladığını söyledi.

Büyükelçi olayında da bunun görüldüğünü vurgulayan Çelebi, "Emperyalizmin derdi adalet değildir zaten." ifadesini kullandı.

CHP'nin tezkereye "hayır" oyu verecek olmasına tepki gösteren Çelebi, "CHP'nin 'hayır' oyu vermesi, bizim partiden istifa gerekçelerimizi netleştirmiş oluyor... Çünkü 2019'da 'evet' verilmişti. Değişen hiçbir şey yok, sadece 2 yıl faktörü var, iki yıla biz de şerh koyduk. Bir yıl olması daha uygun olurdu ama komple bunun tezkerenin sakatlanması anlamına gelmez. Buna 'evet' verirsiniz şerhinizi koyarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Haberi Kaydet