Meclisin minik konuğu AK Parti Grup Toplantısı'nı izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meclisin minik konuğu AK Parti Grup Toplantısı'nı izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Meclisin minik konuğu AK Parti Grup Toplantısı'nı izledi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nı küçük oğlu Zayn ile birlikte izledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ( Tmf ) Milli Takımlar Kaptanı ve Ak Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nı küçük oğlu Zayn ile birlikte izledi. Minik Zayn ve baba Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği öğrenilen oyuncakla Meclis önünde poz verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'na küçük oğlu Zayn Sofuoğlu ile katıldı. Küçük Zayn, babasıyla birlikte toplantı boyunca salonda kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın minik Zayn'a oyuncak araba hediye ettiği öğrenildi. Sofuoğlu ve oğlu Zayn, hediye edilen oyuncakla Meclis önünde fotoğraf da çekindi. Kenan Sofuoğlu, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA

Meclisin minik konuğu AK Parti Grup Toplantısı'nı izledi

Meclisin minik konuğu AK Parti Grup Toplantısı'nı izledi

Meclisin minik konuğu AK Parti Grup Toplantısı'nı izledi

Meclisin minik konuğu AK Parti Grup Toplantısı'nı izledi

Meclisin minik konuğu AK Parti Grup Toplantısı'nı izledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

 Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)

 Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title