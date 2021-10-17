Meclis'in gündeminde, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile bütçe olacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde ( Tbmm ) bu hafta, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, görüşülecek. Çek Kanunu ile ilgili yeni düzenlemeler de Meclis'in gündeminde olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta yoğun bir gündemle çalışacak. Salı günü Genel Kurul'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile ilgili verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. 6 Ekim 2020'de verilen iznin, 31 Ekim 2021'den itibaren 1 yıl süreyle daha uzatılması isteniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yapacak. Bütçe görüşmeleri ise kasım ayının ilk haftası başlayacak.