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Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi.

ÇANKIRI (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankırı'yı ziyaret etti. Şentop'un Çankırı'daki ilk durağı, Çankırı Belediyesi oldu. Müze önünde karşılanan TBMM Başkanı Şentop, Çankırı Belediyesi şeref defterini imzaladı. Çankırı Belediyesi ziyaretinin ardından, cuma namazını kılmak üzere Sultan Süleyman Camiine gitti. - ÇANKIRI

Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da

Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da

Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da

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Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)
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Haber: Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da - Haberler
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