Mali ve Orta Afrika tezkeresi Tbmm'den geçti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Tezkerenin görüşmelerinden sonra yapılan oylamada, tezkerenin uzatılması kabul edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri