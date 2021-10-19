Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM'den geçti - Haberler
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Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM'den geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM'den geçti

Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM'den geçti.

Mali ve Orta Afrika tezkeresi Tbmm'den geçti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Tezkerenin görüşmelerinden sonra yapılan oylamada, tezkerenin uzatılması kabul edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM...

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