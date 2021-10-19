Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM'den geçti
Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM'den geçti.
Mali ve Orta Afrika tezkeresi Tbmm'den geçti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Tezkerenin görüşmelerinden sonra yapılan oylamada, tezkerenin uzatılması kabul edildi. - ANKARA
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız."