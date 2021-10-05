Macron'dan Cezayir ile diplomatik gerilimi hafifletmek için diyalog çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir ile devam eden diplomatik gerilimi hafifletmek için diyalog kurmak istediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına verdiği demetçe, Cezayir ile son birkaç gündür artarak devam eden diplomatik gerilimi hafifletme yönündeki arzusunu dile getirdi. Gerilen ilişkileri yatıştırmak için Cezayir ile diyalog kurmak istediğini belirten Macron, "Benim dileğim, bir yatıştırma olması çünkü bence birbirimizle konuşarak ilerlemek daha iyi. Şüphesiz anlaşmazlıklar var ama hayat anlaşmazlıklar hakkında konuşmak ve bu anlaşmazlıkları paylaşmak içindir. Kaçınılmaz olarak başka gerilimler de olacak ama bence görevim bu işi ilerletmeye çalışmak" ifadelerini kullandı.

FRANSA VE CEZAYİR ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ

Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesinin ardından Cezayir, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak tek taraflı olarak nitelendirdiği karara tepki göstermişti.

Cezayir tarihinin Fransa'ya nefret besleme üzerine yazıldığını iddia eden Macron'un "Fransız kolonizasyonundan önce Cezayir ulusu var mıydı?" sözlerinin ardından iki ülke arasında gerilim yeniden tırmanmıştı. Cezayir söz konusu açıklamalara, Paris'teki Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u derhal ülkeye çağırarak ve Cezayir hava sahasını Fransa'ya ait askeri uçaklara kapatarak tepki göstermişti.

(Melike Yazır/İHA)

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