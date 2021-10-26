Lübnan tezkeresinin süresi 1 yıl daha uzatıldı

Tbmm Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin sürenin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi.Lübnan tezkeresine göre; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı kararı kapsamında ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla TSK unsurlarının Lübnan'da bulunmasına izin veren tezkerenin süresi, 31 Ekim 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet