Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren teklif, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine, Tbmm Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonundaki görüşmelerine devam ediliyor.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplanan komisyonda milletvekilleri teklifin geneli üzerinde görüşlerini belirtti.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 76 milletvekilinin bu kanun teklifine imza attığını belirterek bu milletvekillerinin neden komisyonda olmadığını sordu. Tekliflerin aceleyle geçirildiğini, sonra da hatalar yapıldığı söylenerek bazı maddelerin torba kanunla yeniden geçirildiğini öne süren Tarhan, komisyonda detaylıca çalışılan tekliflerin, daha kalıcı hazırlanabileceğini söyledi.

Tarhan, teklifin yoksulların, işsizlerin, emeklilerin sorunlarını çözecek bir teklif olmadığını iddia ederek ülkenin sorunlarına hitap edecek kanunlar çıkarmak gerektiğini savundu. Teklifin bazı maddeleri üzerinde önergeleri bulunduğunu belirten Tarhan, önergelerin dikkate alınması talebinde bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, genel olarak kooperatifçilere fayda sağlayacağını düşündükleri bir teklif olduğunu ancak teklifin yeteri kadar iyi hazırlanmadığını savundu. Türk tarımının daha verimli hale gelmesi için en önemli önerilerden birinin kooperatifçiliğin artırılması olduğunu belirten Altıntaş, teklifin bu komisyona gelmesinden önce tarım komisyonundan da görüş alınması gerektiğini dile getirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, genel olarak kanunların yapılmasında çok acele edildiğini, esasında sağlıklı ve toplumun tamamını kapsayan, tümünün görüşlerinin alındığı, kalıcı bir kanun oluşturmak isteniyorsa bunun aylar öncesinden kamuoyuna duyurulması, ilgili sektörlere de açık şekilde ifade edilmesi gerektiğini öne sürdü. Kenanoğlu, farklı alanlarda kooperatifler bulunduğunu ifade ederek bu alanda geniş bir çalışma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da kooperatiflerin kendi kararını alan, özerk yapılar olmak zorunda olduğunu dile getirerek kooperatiflerin mevzuat ve zihniyet olarak ticari şirketler gibi görüldüğünü ileri sürdü. Turan, hazırlanan teklifin 'derde derman olmadığını' iddia etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, gelen önerileri komisyon üyesi olarak önemsediğini, önerinin kimden, hangi partiden geldiğinin önemli olmaması gerektiğini belirtti. Erdoğan, daha önce olduğu gibi kayda değer önerilerin de hayata geçirildiğini belirterek kooperatifçilikle ilgili bu tekliften 6 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini ve önemli bir teklif olduğunu aktardı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da teklifin küçük kooperatifçiliği, küçük üreticiyi yok edeceğini öne sürdü.

Bazı kooperatif temsilcilerinin de görüşlerini dile getirdiği komisyonda, maddeler üzerindeki görüşmelere geçildi.