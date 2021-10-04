Kocasinan'da ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
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Kocasinan'da ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kocasinan'da ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan; büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Bunlar için ise emek, gayret ve yoğun çalışmak gerekiyor" dedi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan, büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Bunlar için ise emek, gayret ve yoğun çalışmak gerekiyor. Şükür Allah'a Kocasinan'ımızın her bir noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için gece-gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda daha sonra Kocasinan Belediyesi'nin 2022 mali yılına ait performans programı görüşülerek, oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Toplantıda Kavakyazı Mevki, Erkilet Arabidin, Pervane, Zümrüt ve Erkilet General Emir Mahallerinde çeşitli imar plan maddeleri görüşüldü.

Başkan Çolakbayrakdar'ın meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kocasinan'da ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kocasinan'da ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kocasinan'da ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

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