KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mavi vatanda varlığımızı sürdürmekte fayda var (3)

TÜRKİYE SU PROJESİ İLE KIBRIS'A YENİDEN HAYAT VERDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın mensupları ile yaptığı toplantıda Türkiye- Kıbrıs ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda gerekli tüm yatırımları yaptığını belirterek, "Türkiye'nin ortaya koyduğu bu irade ve bu su projesi Kıbrıs'a yeniden hayat vermiştir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantının ardından programını sonlandırarak Kıbrıs'a gitmek üzere havaalanına hareket etti.