KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mavi vatanda varlığımızı sürdürmekte fayda var

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye ile aramızdaki anlaşmalarla mavi vatanda her türlü hidrokarbon araştırmasını yapacağımız iş birliği ve diğer stratejik meseleler dahil güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bölgede varlığını sürdürmekte fayda vardır" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, protokol üyeleri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mavi vatanda Türkiye ile birlikte etkili olmak gerektiğini, ve oradaki bütün gelişmelerde var olmak istediklerini kaydetti. Türkiye'nin vereceği desteklerle etkinliklerinin artacaklarını anlatan Tatar, "Türkiye ile aramızdaki anlaşmalarla mavi vatanda her türlü hidrokarbon araştırmasını yapacağımız iş birliği ve diğer stratejik meseleler dahil güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bölgede varlığını sürdürmekte fayda vardır" ifadelerini kullandı.