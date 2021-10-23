KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli

HATAY (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Hatay'a geldi. Hatay Valiliği'ni ziyaretinde Tatar, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin artarak devam ettiğini belirterek, "Kıbrıs'ta yaşayan iki ayrı millet vardır, tüm dünya bunu böyle bilmelidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay programı kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret etti. Tören mangası ile karşılanan Tatar, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Rahmi Doğan ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fevkalade güzel ilişkiler içerisinde. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Ankara, İstanbul gibi şehirlere ziyaretler gerçekleştirdim. Doğu Akdeniz'de halkımızın refahı için birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye'de KKTC'ye karşı güzel bir algı var. Aramızdaki ilişkinin her geçen gün daha iyiye gittiğini görüyorum. Bazı zor zamanlardan geçtik ancak geleceğe güvenle bakabilmek ve güçlü olabilmek için ortak hareket etmek fevkalade önemli. Hatay'dan çok sayıda vatandaş Kıbrıs'ta yaşamaktadır. Bırakın çocuğu artık torunlar orada yaşamaktadır. Bu da bizim zenginliğimizdir. 47 yıl sonra Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir siyaset anlayışı ile Türkiye'nin de büyük destekleriyle Maraş'ın açılmasıyla yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliği olabileceğini tüm dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Kıbrıs'ta yaşayan iki ayrı millet vardır. Tüm dünya bunu böyle bilmelidir. Kıbrıs'ta yaşayan Türkler, Osmanlı döneminde yönetici olarak orada bulundular. İngiliz yönetiminde birtakım sıkıntılar yaşadık ama hiçbir dönemde Rumların boyunduruğu altına girmedik. Bu çok önemli" dedi.

Hatay Valisi Doğan da yaptığı konuşmada, "Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hatay'ı sevdiğinizi ve sık sık geldiğinizi ifade ettiniz. Bizim Kıbrıs'ta yaşayan ciddi sayıda Hataylı hemşehrimiz var ve farklı sektörlerde iş yapıyorlar. Bizim ilişkilerimiz de oldukça sıcak. Sizin sık sık gelmeniz bizim için mutluluk vericidir. Kıbrıs sorunu bizim için de büyük önem arz etmektedir. Kıbrıs davasındaki samimiyetiniz ve dik duruşunuz Türk halkı tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Sizleri burada görmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz" dedi.