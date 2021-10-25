Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve tarafların ikili gündemin güncel konularını görüştüğü kaydedildi. Kırgızistan lideri Sadır Caparov'un, telefon görüşmesi sırasında, Şevket Mirziyoyev'i dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı tebrik ederek, sağlık, sorumlu devlet faaliyetlerinde başarılarının devamını ve kardeş Özbekistan halkına barış ve refah dilediği aktarıldı.

Ayrıca, ikili gündemdeki güncel konuları, ülkeler arasında daha fazla işbirliğine yönelik beklentileri ve bölgesel etkileşim konuları da görüşüldüğü aktarıldı. - BİŞKEK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında konuştu: (1)

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üçüncü kez Azerbaycan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üçüncü kez Azerbaycan'a gidiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title