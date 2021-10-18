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Kırgızistan, Antalya'da başkonsolosluk açacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kırgızistan, Antalya'da başkonsolosluk açacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Antalya'da ülkesinin başkonsolosluğunun açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

ANTALYA (İHA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Antalya'da ülkesinin başkonsolosluğunun açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kırgızistan, Türkiye'de bir başkonsolosluk daha açma kararı aldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Antalya'da Kırgızistan'ın başkonsolosluğunun açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi. Açıklamada, böyle bir kararın Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kapsamlı ilişkilerin aktifleştirilmesi ve geliştirilmesi, ekonomik işbirliğinin genişletilmesinin yanı sıra Kırgızistan vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri verilmesi amacıyla alındığı kaydedildi.

Kırgızistan'ın Ankara'da büyükelçiliği, İstanbul'da ise başkonsolosluğu bulunuyor. Türkiye'de 20 binden fazla Kırgızistan vatandaşı yaşıyor. - BİŞKEK

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